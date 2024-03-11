В Telegram появились фейковые каналы избиркомов Севастополя, Крыма и ЛНР

В Telegram стали распространяться фейковые каналы региональных избиркомов. В частности, на платформе появились поддельные страницы избирательной комиссии Севастополя, Крыма и Луганской народной республики (ЛНР).

Официальный Telegram-канал избиркома ЛНР сообщил, что на платформе появилась его фейковая копия.

«Не доверяйте информации, размещенной не на официальных сайтах и страницах в социальных сетях! На таких сайтах и страницах возможно размещение ложной информации для введения вас в заблуждение, а также открытой дезинформации с целью дискредитации организации голосования и проведения выборов президента Российской Федерации», — обратилась к россиянам председатель Избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко.

Распространяемые в Telegram ресурсы, якобы относящиеся к Избирательной комиссии Крыма, а также Севастополя, также не имеют к ним отношения. Cсылки на официальные ресурсы всегда можно найти на сайтах региональных избиркомов или на страницах комиссий во «ВКонтакте», которые имеют галочку и пометку «Госорганизация».

На официальных страницах комиссий не размещены ссылки на распространяемые в сети Telegram-каналы, что свидетельствует о том, что ресурсы являются фейковыми.

Фейковые Telegram-каналы также выдают их данные. Большинство поддельных каналов были созданы в конце февраля или в начале марта. Мошенники копируют оформление официальных ресурсов, а также их адрес, но добавляют в конце «ru», «_official» или «Z», что и отличает их от настоящих страниц избиркомов.

Ссылки на фейковые Telegram-каналы не получили распространения в российских СМИ и соцсетях. Однако поддельным ресурсам удалось набрать небольшую аудиторию, некоторые из них достигли отметки от одной до четырех тысяч подписчиков.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»