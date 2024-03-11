Выдавшая oрдер на арест Путина судья стала новым главой МУС

Выдавшая ордер на арест Путина судья Аканэ стала новым председателем МУС

Новым председателем Международного уголовного суда (МУС) в Гааге была избрана японская судья Томоко Аканэ. Об этом говорится на сайте МУС.

Она была одной из судей, которые 17 марта 2023 года выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Избрание произошло на пленарном заседании 11 марта. Томоко Аканэ будет главой МУС до марта 2027 года. «В это непростое для МУС время требуется стабильное, основанное на сотрудничестве, единое руководство», — отметила она. Судья подчеркнула, что намерена уделить особое внимание безопасности и благополучию членов МУС.

До этого главой органа уголовной юстиции был Петр Хофманьский.

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ.

17 марта 2023 года МУС выдал ордеры на «арест» Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что такое решение было принято на фоне ситуации на Украине. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы. Дипломат напомнила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда.