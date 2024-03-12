Еще одна российская авиакомпания запустит рейсы из Сочи в Стамбул

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит рейсы из Сочи в Стамбул

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит рейсы из Сочи в Стамбул. Об этом сообщает портал «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта российского города.

Полеты будут совершаться с 31 марта по 30 октября четыре раза в неделю: вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Таким образом, «Уральские авиалинии» станет еще одной российской авиакомпанией, осуществляющей рейсы по данному маршруту. В настоящий момент полеты выполняют «Аэрофлот», «Азимут», «ИрАэро» и Red Wings. «Рейсы из международного аэропорта Сочи в Стамбул — совершенно новое направление для авиакомпании», — заявили в пресс-службе.

Также уточняется, что по вторникам и воскресеньям вылеты из Сочи будут выполняться в 11:00 с прибытием в Стамбул в 13:05. По средам и пятницам — из Сочи в 18:00 с прибытием в Стамбул в 19:55.

Ранее сообщалось, что в Сочи захотели построить первый развлекательный центр мирового класса «Эпицентр Впечатлений», стоимость которого составит около 10 миллиардов рублей. Разместить объект собираются на территории игорной зоны «Красная Поляна».