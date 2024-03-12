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23:41, 12 марта 2024Мир

Клинтон рассказал о попытках сделать Россию и США партнерами

Клинтон рассказал, что в свое время сделал все, чтобы РФ стала партнером США
СюжетРоссия и НАТО:
Билл Клинтон

Билл Клинтон. Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон рассказал, что в свое время сделал все, что было в его силах, чтобы Россия стала партнером США. Об этом политик рассказал в Праге во время выступления на конференции «Наша безопасность — не данность», передает РИА Новости.

«Тогдашнее решение о расширении НАТО было хорошей инвестицией, разумным риском и значительно укрепило альянс», — отметил он.

По словам Клинтона, он пытался сделать своим партнером и Россию. По словам экс-президента, он сделал все, что смог. Как указал Клинтон, он не жалеет ни об одной минуте, потраченной на эти попытки.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что Билл Клинтон сначала называл возможность вступления России в НАТО интересной идеей, но после разговора со своей командой изменил позицию и заявил, что сейчас это невозможно.

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      Марина Совина
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