На Курской АЭС рассказали о работе после попытки проникновения ДРГ в регион

На Курской АЭС заявили о штатной работе после попытки проникновения ДРГ в регион

Курская атомная электростанция (АЭС), расположенная в городе Курчатов Курской области, после атаки 11 беспилотников и попытки проникновения диверсантов в регион, работает штатно. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — заявили на АЭС.

Там рассказали, что на станции функционируют энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 работают в режиме эксплуатации «без генерации».

В Курской области во вторник, 12 марта, система противовоздушной обороны сбила 11 беспилотников. Помимо этого, тогда же российские военнослужащие за 25 минут отразили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Они были отброшены, понеся значительные потери. Диверсанты пытались проникнуть и на территорию Белгородской области.

Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.