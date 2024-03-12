На Украине сотрудников ТЦК уличили в воровстве нефтепродуктов

В Харьковской области сотрудники ТЦК похитили нефтепродукты в комендантские часы

На Украине сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) уличили в похищении нефтепродуктов в крупном размере. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны восточного региона в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как выяснили правоохранители, в Харьковской области один из сотрудников местного территориального центра комплектования организовал группу из военнослужащих, работавших в том же ТЦК. По версии прокуратуры, фигуранты похищали газовый конденсат из магистральных трубопроводов региона. Воровством нефтепродуктов они занимались в комендантские часы, пользуясь возможностью свободного передвижения в это время.

Суммарно сотрудники ТЦК похитили конденсат более чем на 400 тысяч гривен (свыше 947 тысяч рублей). В их отношении было возбуждено дело по части 5 статьи 185 (кража в крупных размерах, совершенная организованной группой, в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы, а также конфискация имущества.

Ранее стало известно о вынесении на Украине оправдательного приговора мужчине, угрожавшему сотрудникам военкомата выколоть глаза. Инцидент произошел в Запорожье. Сотрудники ТЦК мешали гражданину пройти в его квартиру, что и привело к конфликту.