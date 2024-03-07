На Украине оправдали угрожавшего выколоть глаза сотрудникам военкомата мужчину

На Украине суд оправдал подравшегося с сотрудниками военкомата жителя Запорожья

На Украине суд оправдал военнообязанного, подравшегося с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Информация об этом появилась на сайте украинского телеканала ТСН.

По данным следствия, в Запорожье сотрудники военкомата пришли поздно вечером в многоэтажку на улице Оптимистической, чтобы в очередной раз попытаться мобилизовать местного жителя. Как рассказал военнообязанный, поднимаясь в квартиру, он услышал, что за ним бегут неизвестные люди в военной форме, чтобы «пообщаться». В это время уже действовал комендантский час, в связи с чем мужчина отказал незнакомцам.

Гражданин попытался пройти в свою квартиру, однако не представившиеся ему сотрудники ТЦК помешали открыть дверь. После этого между ними началась драка, в ходе которой, по словам работников военкомата, мужчина угрожал им выколоть глаза. Житель Запорожья обратился в Государственное бюро расследований с жалобой на представителей ТЦК. Последние в свою очередь заявили о причиненном им ущербе.

В отношении военнообязанного было возбуждено дело по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти). Однако и суд первой инстанции, и апелляционный суд признали мужчину невиновным.

Ранее сообщалось, что в Одессе работники ТЦК отключили свет в квартире, чтобы мобилизовать проживающего в ней мужчину. Когда военнообязанный вышел проверить щиток, его схватили сотрудники военкомата.