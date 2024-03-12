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12:10, 12 марта 2024Экономика

Назван еще один серьезный риск для российского бюджета

В Счетной палате увидели риски для бюджета в сокращении проверок импортеров

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Представители Счетной палаты (СП) увидели еще один риск для российского бюджета в сокращении таможенных проверок импортеров. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отчет контрольного ведомства за 2023 год.

В ведомстве указали, что мягкий подход к проверкам импортеров может привести к снижению поступлений в бюджет. Речь идет о последствиях перехода Федеральной таможенной службы (ФТС) на риск-ориентированный подход. Подобная схема подразумевает в том числе сведение к минимуму таможенных процедур на границе для ускорения пропуска товаров.

В СП упрекнули ФТС в том, что после перехода на новый таможенный подход ведомство не переориентировало контроль «на этап после выпуска». В результате основной объем перемещенных через границу товаров не был проверен, и из-за этого возник «серьезный» риск неполноты поступлений таможенных платежей в федеральный бюджет, резюмировали в СП.

В качестве одного из примеров в Счетной палате привели ситуацию с таможенными проверками товаров «табачное сырье». Из-за неверной классификации поступившей на границу продукции не был довзыскан акциз. Это привело к потерям бюджета на сумму более 900 миллионов рублей. В целом по итогам 2023 года в СП выявили 63 нарушения при прохождении таможенных проверок и недостачу на сумму в 1,6 миллиарда рублей.

Ранее в СП заявляли еще об одном серьезном риске для федерального бюджета. В ведомстве допустили, что в 2024-2026 годах госказна может недосчитаться налоговых поступлений на сумму 335 миллиардов рублей. В качестве одной из главных причин недостачи эксперты назвали снижение поступлений от НДС на товары и услуги, реализуемые внутри страны.

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      Анатолий Акулов
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