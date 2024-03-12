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09:03, 12 марта 2024Силовые структуры

Полицейские задержали россиянина с крупной партией мефедрона

В Удмуртии задержали 18-летнего оптового закладчика с крупной партией мефедрона

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Удмуртии полицейские изъяли крупную партию наркотиков у оптового закладчика из Прикамья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Правоохранители задержали 18-летнего студента университета в лесополосе на улице Камбарской в Ижевске. В его рюкзаке нашли два свертка с 1,5 килограмма мефедрона. Выяснилось, что юноша — оптовый закладчик интернет-магазина. Он приехал в Удмуртию по указанию куратора за запрещенными веществами, а затем планировал расфасовать их и сбывать в Пермском крае и других регионах.

Возбуждено дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. На данный момент студента поместили в следственный изолятор. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что в Тверской области полицейские пресекли деятельность крупной нарколаборатории, оттуда изъято 19 килограммов мефедрона.

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      Екатерина Кашурникова
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