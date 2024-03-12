Премьер Гаити согласился с требованиями демонстрантов и ушел в отставку

Премьер Гаити Ариэль Анри заявил об уходе отставку на фоне беспорядков в стране

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри на фоне масштабных беспорядков в стране заявил об уходе в отставку, но лишь после создания переходного президентского совета. Об этом сообщает Bloomberg.

«Гаитяне заслуживают страну, где дети могут ходить в школу, а их родители знают, что они будут в безопасности. Мы призываем все стороны, все заинтересованные стороны, всех гаитян проявить терпение», — прокомментировал ситуацию президент страны Ирфаан Али, также призвав демонстрантов закончить беспорядки.

По его словам, в состав совета войдут два наблюдателя и семь членов с правом голоса, включая представителей коалиций гражданского общества и одного религиозного лидера.

9 марта в столице Гаити Порт-о-Пренсе местные банды атаковали президентский дворец. Также заранее скоординировавшие свои действия преступники напали на здание МВД и полицейское управление.