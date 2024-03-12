Путин назвал «Лидеров России» самым большим кадровым форумом в мире

Путин: через кадровую систему «Лидеры России» прошло более миллиона человек

Президент России Владимир Путин заявил, что через кадровую систему конкурса управленцев «Лидеры России» уже прошло более одного миллиона человек. Об этом во вторник, 12 марта, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, «Лидеры России» являются самым большим кадровым форумом не только в РФ, но и во всем мире. «Это круто», — сказал российский лидер на встрече с победителями конкурса.

Путин поздравил их с результатами и спросил о том, как проходили беседы и занятия с теми людьми, «которые приходили к ним в различных форматах».

Ранее президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко назвал конкурс «Лидеры России» одним из самых флагманских и эффективных проектов страны.