Путин оценил успехи России на одном из направлений фразой «воюют здорово»

Путин оценил продвижение ВС РФ на северском направлении фразой «воюют здорово»

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России успешно продвигаются на северском направлении, солдаты «воюют здорово», несмотря на то, что противник здесь укрепился. Такой фразой президент страны Владимир Путин оценил успехи военных, сообщает во вторник, 12 марта, ТАСС.

«Молодцы ребята! Воюют хорошо. Помогайте им», — отметил он в беседе с девушкой-медиком на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

Глава государства спросил у участницы встречи, на каких именно участках специальной военной операции (СВО) она была. Услышав, что речь идет о Белогоровке и Лисичанске, Путин ответил: «Непростой участок».

В конце февраля сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают оборонительную линию на сватовско-кременском направлении.