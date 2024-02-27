Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:02, 27 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно об усилении ВСУ линии обороны

Марочко: ВСУ усиливают линию обороны на сватовско-кременском направлении танками

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают оборонительную линию на сватовско-кременском направлении. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в Telegram-канале подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«С населенного пункта Северск в район Серебрянского лесничества для усиления оборонительных рубежей ВФУ переброшен танковый взвод Т-64. Перед прибытием танков инженерными войсками были подготовлены защищенные позиции и огневые точки», — написал Марочко.

Как стало известно с его слов, в настоящее время подтянутые на данное направление танки редко открывают огонь. А после непродолжительных выстрелов бронетехника возвращается в укрытия.

Ранее Марочко сообщал о ликвидации российскими военными пункта временной дислокации сил беспилотных систем ВСУ. Он находился в Волчанске Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Испании знали о прибытии российского летчика-перебежчика с первого дня. Они озвучили новую версию его убийства

      Раскрыт гонорар Ливанова за роль Шерлока Холмса

      Олимпийская чемпионка пожаловалась на питание на спортивной базе в России

      Больной раком король Карл III обратился за помощью к православному монаху

      Стало известно об усилении ВСУ линии обороны

      Путин оценил борьбу русофилов против изоляции России

      В российском городе тракторному ковшу нашли новое предназначение

      Дочери Шукшина решили судиться за произведения отца

      Сжегшего Коран Никиту Журавеля осудили на 3,5 года

      Полицейские начали розыск 18-летнего россиянина с ружьем отца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше