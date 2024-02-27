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07:39, 27 февраля 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали об уничтоженном пункте дислокации беспилотников ВСУ

Марочко: военные РФ уничтожили в Волчанске пункт дислокации беспилотников ВСУ

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Российские военнослужащие уничтожили в Волчанске Харьковской области пункт временной дислокации нового рода войск ВСУ — сил беспилотных систем. Об этом проинформировал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочка, пишет РИА Новости.

«В ходе мониторинга мест запусков ударных дронов по территории Белгородской области в населенном пункте Казачья Лопань выявлен и уничтожен расчет БПЛА, осуществлявший запуск дрона», — отметил он.

Помимо этого, в населенном пункте Волчанск на территории предприятия был уничтожен ангар, в котором располагался пункт временной дислокации украинских боевиков нового рода войск, подчеркнул Марочко.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что Украина сбивает менее 20 процентов воздушных целей в Харьковской области. Так, комбинированные ракетно-бомбовые удары Вооруженных сил России стали одной из главных проблем украинской противовоздушной обороны (ПВО) на купянском направлении.

Кроме этого, Марочко сообщил, что за несколько суток на купянском, краснолиманском и донецком направлениях российские средства противовоздушной обороны зафиксировали увеличение воздушных целей на предельно малых и больших высотах.

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      Марина Совина
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