В ЛНР заявили об активизации авиации ВСУ на трех направлениях
Авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировалась сразу на трех направлениях. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, цитирует РИА Новости.
Он уточнил, что за несколько суток на купянском, краснолиманском и донецком направлениях российские средства противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали увеличение воздушных целей на предельно малых и больших высотах. По его словам, были установлены пилотируемые и беспилотные средства воздушного нападения и разведки.
Марочко подчеркнул, украинская авиация действует очень осторожно. ВСУ стараются не заходить в зону действия российских ПВО, добавил эксперт. Помимо этого, фиксировались пуски крылатых ракет класса воздух-поверхность.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что Запад может поставить Украине новое оружие. Речь идет о возможной поставке ракет ATACMS, а также дальнобойных ракет французского и немецкого производства. При этом передача этого оружия вряд ли изменит ситуацию на фронте, считает он.