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08:20, 20 февраля 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили об активизации авиации ВСУ на трех направлениях

Марочко заявил, что авиация ВСУ активизировалась сразу на трех направлениях
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировалась сразу на трех направлениях. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что за несколько суток на купянском, краснолиманском и донецком направлениях российские средства противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали увеличение воздушных целей на предельно малых и больших высотах. По его словам, были установлены пилотируемые и беспилотные средства воздушного нападения и разведки.

Марочко подчеркнул, украинская авиация действует очень осторожно. ВСУ стараются не заходить в зону действия российских ПВО, добавил эксперт. Помимо этого, фиксировались пуски крылатых ракет класса воздух-поверхность.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что Запад может поставить Украине новое оружие. Речь идет о возможной поставке ракет ATACMS, а также дальнобойных ракет французского и немецкого производства. При этом передача этого оружия вряд ли изменит ситуацию на фронте, считает он.

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      Кристина Есикова
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