В ЛНР заявили об активизации авиации ВСУ на трех направлениях

Марочко заявил, что авиация ВСУ активизировалась сразу на трех направлениях

Авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировалась сразу на трех направлениях. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что за несколько суток на купянском, краснолиманском и донецком направлениях российские средства противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали увеличение воздушных целей на предельно малых и больших высотах. По его словам, были установлены пилотируемые и беспилотные средства воздушного нападения и разведки.

Марочко подчеркнул, украинская авиация действует очень осторожно. ВСУ стараются не заходить в зону действия российских ПВО, добавил эксперт. Помимо этого, фиксировались пуски крылатых ракет класса воздух-поверхность.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что Запад может поставить Украине новое оружие. Речь идет о возможной поставке ракет ATACMS, а также дальнобойных ракет французского и немецкого производства. При этом передача этого оружия вряд ли изменит ситуацию на фронте, считает он.