Военный допустил появление у Украины нового оружия

Полковник Матвийчук допустил передачу Украине дальнобойных ракет

Запад может поставить Украине новое оружие, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В частности, он заявил о возможной поставке ракет ATACMS, а также дальнобойных ракет французского и немецкого производства.

«Практически все, что Запад мог поставить Украине, он уже поставил. Возможно, будут наращивать объемы поставок, но только если решат проблему увеличения объема производств. Также могут поставить ракеты ATACMS, которые давно просят», — допустил военный.

Он также не исключил передачу стране дальнобойных ракет немецкого и французского производства, а также продолжение поставок беспилотников разных моделей.

Матвийчук также добавил, что возможная передача Украине дальнобойных ракет вряд ли изменит ситуацию на фронте.

«На фронте ничего не изменится, но может увеличиться террористическая опасность для нашей страны: будут стрелять по мирным городам, может, по Крымскому мосту», — заключил полковник.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) заявил, что США следует передавать военную помощь Украине в кредит, а не безвозмездно. Он напомнил, что страны Европы из 50 миллиардов долларов, переданных Украине, 33 сделали займом, и призвал американские власти поступить таким же образом.