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13:22, 12 марта 2024Силовые структуры

Россиянин с ножом попытался сбежать от оперативников и застрял в лифте дома

В Москве мужчина с ножом застрял в лифте, пытаясь скрыться от полицейских

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве мужчина с ножом начал стучаться в квартиру к местному жителю, а затем, испугавшись вызова полицейских, попытался сбежать с места преступления и застрял в лифте. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, все произошло накануне в доме на Алтуфьевском шоссе. К одной из квартир ночью подошел мужчина с ножом и начал стучаться в дверь, угрожая хозяевам и напоминая про несуществующий долг. Соседи вызвали оперативников, но неизвестный успел скрыться до их приезда.

Прибывшие на место силовики встретили в подъезде лифтера, который чинил застрявший лифт на одном из этажей. Внутри кабины оказался тот самый злоумышленник — после открытия дверей он бросился на полицейских с ножом, после чего один из них сделал предупредительный выстрел. Пуля отрикошетила в спину нападавшего, мужчину госпитализировали.

Ранее 33-летнюю женщину из Ямало-Ненецкого автономного округа обвинили в попытке покушения на собутыльника, избившего ее во время ссоры.

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      Олеся Мицкевич
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