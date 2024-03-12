Российские средства РЭБ назвали одним из самых грозных видов оружия против Киева

NYT: Украина страдает в области радиоэлектронной борьбы в сравнении с Россией

Россия имеет преимущество над Украиной в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, некоторое время назад Киев активно использовал беспилотники-камикадзе как альтернативу артиллерийским снарядам. Однако теперь NYT называет российские электронные средства противодействия «одним из самых грозных видов оружия».

«Электронная война остается скрытой силой в большей части войны. И, как и от недостатка в численности войск и поставках боеприпасов, Украина также страдает в этой области по сравнению с Россией», — пишет газета.

Российские военные имеют больше оборудования для подавления сигналов украинской техники и глушения беспилотников. Подразделения РФ также имеют лучшую координацию между собой в сравнении с украинскими. Вместе с тем в NYT отметили, что «силы Киева оказываются во все более опасном положении» из-за давления на беспилотную авиацию Украины и заканчивающиеся артиллерийские боеприпасы при негарантированной помощи Запада.

Ранее стало известно, что у Украины мало шансов восполнить системы ПВО Patriot. Как сообщает Military Watch Magazine, причиной этого стали заморозка военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки, а также нехватка данного вида вооружения у США.