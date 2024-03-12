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16:02, 12 марта 2024Мир

Трамп раскрыл первые шаги в случае переизбрания на пост президента

Трамп пообещал, что в случае переизбрания освободит участников штурма Капитолия

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания на пост лидера страны освободит из тюрем тех, кто был осужден за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Свои первые шаги в качестве будущего президента Трамп раскрыл в своем блоге на платформе Truth Social.

«Моими первыми действиями в качестве новоизбранного президента будут закрытие границ, развитие нефтедобычи и освобождение "заложников", несправедливо заключенных в тюрьму 6 января!» — заявил экс-президент США.

Ранее президент США Джо Байден оговорился, назвав датой штурма здания Капитолия 6 июля.

6 января 2021 года сторонники Трампа захватили здание Капитолия, желая добиться отмены результатов президентских выборов 2020 года. К штурму могли привести заявления экс-президента, прозвучавшие на митинге, который непосредственно предшествовал атаке на здание.

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      Елизавета Мытарева
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