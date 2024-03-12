Украина выдвинула Грузии три условия для нормализации отношений. Одно из них касается России

Арахамия: Грузия должна прекратить авиасообщение с РФ

Чтобы нормализовать отношения с Украиной, Грузия должна прекратить авиасообщение с Россией. Это и другие условия выдвинул глава парламентской фракции партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия.

Он указал, что есть конкретный план улучшения двусторонних отношений, включающий три пункта. Во-первых, грузинская сторона должна освободить бывшего президента Михаила Саакашвили, во-вторых, ей необходимо прекратить прямое авиасообщение с Россией и, наконец, перестать помогать Москве избегать западных санкций.

«Тогда и нормализация отношений будет происходить легко», — заключил Арахамия.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Правительство Грузии обвинило Украину в недружественных действиях

В кабинете министров республики заявили, что Грузия была солидарна с Украиной на протяжении двух лет. Тем не менее после визита экс-министра юстиции периода президентства Саакашвили Зураба Адеишвили в составе украинской делегации в Брюссель и Берлин в правительстве сообщили, что «вынуждены четко выразить свою позицию».

Причинами обеспокоенности стали отзыв из Грузии посла Украины в марте 2022 года и выдворение посла Грузии Киевом в июле 2023 года. Также власти Украины обвиняют в назначении на высокопоставленные должности Зураба Адеишвили и Георгия Лорткипанидзе, в отношении которых на родине возбуждены уголовные дела.

Правительству Грузии непонятно, почему украинское правительство принимает такие решения, которые направлены на искусственное отделение двух дружественных стран и народов друг от друга правительство Грузии

В Грузии критиковали Запад за призывы следовать санкциям против России

Бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили говорил, что Грузия не станет вводить односторонние экономические санкции против России. «Мы хотим мира, стабильности и объединения страны», — указывал он. Политик также критиковал западных партнеров, призывающих Тбилиси следовать санкциям против Москвы, а также не пускать российские самолеты на свою территорию, в то время как сама Европа, указывал Гарибашвили, не останавливает торговлю с Россией.

Действующий премьер-министр Ираклий Кобахидзе между тем отмечал, что Грузия потеряла бы 2,5 миллиарда долларов от санкций против России. Он также заявил, что Тбилиси не станет вводить санкции против Москвы. Выступая в Брюсселе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, он подчеркнул, что у грузинских властей на то есть «весьма сильные аргументы». Вместе с тем Кобахидзе выразил огорчение в связи с заявлениями официальных украинских лиц об открытии в Грузии «второго фронта» в конфликте с Россией, несмотря на политическую поддержку Киева со стороны Тбилиси.

В 2023 году Путин снял запрет на полеты в Грузию

Отмену виз для грузин и возобновление авиасообщения с республикой президент России Владимир Путин назвал своим личным предложением и решением.

[Хотелось поддержать] наших граждан, которые любят туда приехать отдохнуть, хотят соприкоснуться с природой грузинской, с культурой, с кухней Владимир Путин президент России

19 мая 2023-го первый за четыре года рейс вылетел из Москвы в Тбилиси, однако грузинская сторона неоднозначно отреагировала на это решение. Президент Саломе Зурабишвили назвала возобновления авиасообщение и отмену виз для грузин провокацией.