ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке

Украинские войска обстреляли многоквартирный жилой дом в Донецке

Вооруженные силу Украины (ВСУ) обстреляли многоквартирный жилой дом по улице Маршала Жукова Куйбышевского района Донецка, передает РИА Новости.

«В результате вражеского обстрела Куйбышевского района получил повреждения один из многоквартирных жилых домов по улице Маршала Жукова. Подробности уточняются», — написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Ранее губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков сообщил еще об одном попавшем под обстрел ВСУ населенном пункте Прилесье в Белгородской области. Кроме того, продолжил глава области, повреждения получила линия электропередачи. На место для устранения последствий прибыли аварийные и оперативные службы.

