Еще один населенный пункт в Белгородской области попал под обстрел

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле поселка Прилесье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попал поселок Прилесье Краснояружского района. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в ДК (выбиты окна, посечен фасад) и на территории сельскохозяйственного предприятия (разрушен забор)», — пояснил он.