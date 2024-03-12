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13:04, 12 марта 2024Россия

Еще один населенный пункт в Белгородской области попал под обстрел

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле поселка Прилесье

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попал поселок Прилесье Краснояружского района. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в ДК (выбиты окна, посечен фасад) и на территории сельскохозяйственного предприятия (разрушен забор)», — пояснил он.

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