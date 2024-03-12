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12:30, 12 марта 2024Экономика

В Киргизии объявили в розыск российского бизнесмена

В Киргизии объявили в розыск главу российской компании Capital Group Павла Тё

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В Киргизии объявили в розыск российского бизнесмена и основателя компании «Капитал Груп» (Capital Goup) Павла Тё. Об этом со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) республики сообщает «Интерфакс».

Правоохранители разыскивают предпринимателя, известного в криминальных кругах как Паша Кореец, по подозрению в финансировании ОПГ Камчы Кольбаева (известного как Коля Киргиз). Тё был также заочно арестован Октябрьским судом Бишкека, в данный момент готовится объявление бизнесмена в международный розыск, в том числе в странах СНГ.

Кольбаев был застрелен 4 октября 2023 года в ходе спецоперации ГКНБ. В 2012 году он был включен спецслужбами США в список крупнейших наркобаронов в мире. По данным американского Минфина, Кольбаев состоял в международной преступной группировке «Братский круг», был замешан в торговле людьми, взятках и других нарушениях закона.

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