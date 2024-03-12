В Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами. Машину могут передать на нужды Украины

Таможня Литвы: на КПП задержан автомобиль Audi Q7 с номерами РФ

На контрольно-пропускном пункте (КПП) в Литве задержали первый автомобиль с российскими номерными знаками. С 11 марта автомобили с российскими регистрационными номерами в Литве должны перерегистрироваться на литовские или покинуть территорию страны.

Машину Audi Q7 задержали на КПП в населенном пункте Медининкай. Водителем оказался гражданин Молдавии, который направлялся в Белоруссию. Таможенники составят протокол об административном нарушении, а автомобиль, скорее всего, будет конфискован.

Латвия уже передала конфискованные авто Украине почти на миллион евро

В случае конфискации автомобиля с российскими номерами власти Литвы смогут передать его на нужды Украины. Об этом предупреждал председатель литовской общины на Украине Роландас Жалниерюс. Так уже делала соседняя Латвия.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

За 2023 год Латвия суммарно отправила в Украину 271 автомобиль: машины были конфискованы у нетрезвых водителей. При этом общая стоимость конфискованных автомобилей оценивается почти в миллион евро (903 453 евро). Отправлять машины граждан на Украину разрешил закон, который латвийский Сейм принял единогласно в феврале 2023 года.

В сентябре таможня Литвы озвучила владельцам российских автомобилей сроки для вывоза транспортных средств с территории Евросоюза (ЕС). Машины с российскими номерами, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть страну и всю территорию ЕС в течение полугода со дня прибытия. Представитель таможенного департамента Литвы Ирмина Фролова-Милашене рассказала, что в Литве остались около 50 машин с российскими номерными знаками. Некоторые из них находятся на парковочных площадках.

Москва пообещала ответить на конфискацию автомобилей с российскими номерами

В Москве обещали ввести ответные меры, если Литва начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами. С таким заявлением выступили в МИД России. Там подобные действия назвали «актом грабежа на государственном уровне».

«Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся», — отметили в МИД России.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Доцент кафедры европейского права МГИМО, Директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с «Лентой.ру» объяснял, что решение Литвы конфисковывать автомобили с российскими номерами на своей территории связаны с санкциями.

История началась в прошлом году, когда Еврокомиссия опубликовала разъяснения о порядке пропуска граждан России и личных вещей, следующих с ними. Отдельным пунктом был оговорен порядок пересечения границы на автомобилях. Там было сказано, что в принципе машины с российскими номерами можно задерживать и даже конфисковывать, потому что, по мнению Еврокомиссии, россияне там пытались якобы их продавать, что является нарушением санкций Николай Топорнин политолог

Ужесточения начались в 2023 году. В июле Центральная справочная Главного управления таможни ФРГ сообщила, что у россиян могут изъять машины с российскими номерами в связи с санкциями. Впоследствии все страны Европы, которые имеют границу с Россией, запретили въезд на машинах с российской регистрацией на свою территорию. Помимо этого, подобные меры ввела и Болгария, которая не граничит с Россией.

Владельцам машин с российскими номерами в Финляндии напомнили, что 16 марта истекает срок, отведенный на вывоз из страны таких автомобилей. При этом власти страны пока не решили, что делать с теми, кто не выполнит это требование, а также с их машинами.