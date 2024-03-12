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12:22, 12 марта 2024Россия

Володин рассказал о дате отчета правительства в Государственной Думе

Володин: отчет правительства за 2023 год состоится в Госдуме в начале апреля

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Отчет правительства за 2023 год состоится в Государственной Думе в начале апреля, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, который обсудил с главами политических фракций подготовку к мероприятию. Об этом во вторник, 12 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу палаты.

«Обсуждались приоритетные законопроекты, которые будут рассмотрены Государственной Думой в марте», — добавили в пресс-службе.

Согласно Конституции, кабинет министров страны ежегодно отчитывается перед нижней палатой парламента о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, обозначенным перед ним депутатами Государственной Думы.

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      Игорь Дмитров
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