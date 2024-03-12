Задержание жителя Мариуполя за шпионаж в пользу Украины попало на видео

ФСБ показала видео задержания жителя Мариуполя за шпионаж в пользу Украины

УФСБ по ДНР показала видео задержания жителя Мариуполя за шпионаж в пользу Украины. Запись опубликовал РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики заходят в квартиру фигуранта, надевают на него наручники и уводят на допрос.

Ранее стало известно, что правоохранители выяснили, мужчина передавал украинской спецслужбе данные о местах расположения подразделений Росгвардии в городе. Возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.