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09:28, 12 марта 2024Силовые структуры

Задержание жителя Мариуполя за шпионаж в пользу Украины попало на видео

ФСБ показала видео задержания жителя Мариуполя за шпионаж в пользу Украины

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

УФСБ по ДНР показала видео задержания жителя Мариуполя за шпионаж в пользу Украины. Запись опубликовал РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики заходят в квартиру фигуранта, надевают на него наручники и уводят на допрос.

Ранее стало известно, что правоохранители выяснили, мужчина передавал украинской спецслужбе данные о местах расположения подразделений Росгвардии в городе. Возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

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