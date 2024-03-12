Заочный арест Панина оставили без изменений

В Москве суд утвердил заочный арест Алексея Панина за призывы к терроризму

Московский городской суд оставил без изменения постановление Гагаринского районного суда столицы о заочном аресте актера Алексея Панина (включен Минюстом России в реестр иноагентов), проходящего по уголовному делу о призывах к терроризму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее это решение пытались оспорить, но суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Панин будет взят под стражу на два месяца с момента задержания либо экстрадиции в Россию. Решение о его аресте приняли 15 февраля.

22 мая 2023 года МВД России объявило артиста в розыск после возбуждения дела по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ. Поводом стала публикация в его социальных сетях от октября 2022 года, в которой актер порадовался взрыву на Крымском мосту. При этом Панин покинул Россию еще в 2020 году.