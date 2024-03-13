«Арсенал» победил «Порту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Арсенал» победил «Порту» в серии пенальти и вышел в 1/4 Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб «Арсенал» одержал победу над португальским «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла во вторник, 12 марта. Основное время ответной встречи закончилось со счетом 1:0. В дополнительное время команды голов не забили, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане — 4:2.

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим обладателем титула является английский «Манчестер Сити».