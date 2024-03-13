Обвинение заявило отвод присяжным по делу о похищении российского бизнесмена

Обвинение заявило отвод присяжным по делу о похищении бизнесмена Дукина

В Иркутской области сторона обвинения заявила отвод всему составу суда по делу о похищении гендиректора крупного торгового центра (ТЦ) Руслана Дукина. Об этом в среду, 13 марта, «Ленте.ру» на условиях анонимности рассказал один из участников процесса.

По его словам, причиной отвода стали процессуальные нарушения и нелегитимная коллегия присяжных заседателей. В частности, на суде выяснилось, что один из присяжных является действующим депутатом думы муниципального образования, причем этот факт он скрыл от суда.

«Закон прямо запрещает участие депутатов всех уровней в коллегии присяжных, а так как запасных не осталось — коллегия подлежит расформированию», — пояснил участник процесса. Если ходатайство обвинения будет удовлетворено, это будет четвертый состав суда с 2020 года, распущенный из-за процессуальных нарушений.

Гендиректор крупного ТЦ Руслан Дукин был похищен в ночь с 1 на 2 июля 2018 года. Его доставили в дом к авторитетному бизнесмену Дмитрию Матвееву, где угрозами и избиениями заставили подписать документы, по которым он отказывался от прав на торговый центр.

Первый процесс по этому делу начался 20 февраля 2020 года — за первые три месяца в нем сменились трое председательствующих. В феврале 2021 года из-за выявленных фактов непроцессуального общения присяжных и адвокатов коллегия вновь была распущена.

Следующая коллегия огласила оправдательный вердикт, но он был отменен в марте 2022 года: как выяснилось, на коллегию оказывалось давление, а часть присяжных постоянно контактировала со стороной защиты. В ноябре 2022 года начался третий процесс, который продолжается до сих пор.

За это время основной обвиняемый, авторитетный бизнесмен Дмитрий Матвеев, скончался, а по некоторым инкриминируемым преступлениям истекают сроки давности. Это уголовное дело уже стало самым длительным в Иркутской области и одним из самых долгих в России: от момента возбуждения прошло шесть лет.