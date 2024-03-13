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15:20, 13 марта 2024Ценности

Лисовец назвал главные тренды в одежде на весну

Стилист Лисовец назвал галстуки и шелковые платки трендами весны 2024 года

Фото: Unsplash

Российский стилист Владислав Лисовец назвал модную одежду на весну 2024 года. Его комментарий публикует «Национальная служба новостей» (НСН).

По словам эксперта, главными трендами текущего сезона станут предметы гардероба из кожи и денима, наряды длины мини, а также много открытых частей тела. Кроме того, актуальными окажутся галстуки и однотонные либо в клетку или в полоску шелковые платки.

В то же время специалист призвал носить обувь с каблуками и острым носом. «Забываем про спортивную обувь и выбираем то, в чем будем выглядеть дерзко и элегантно, и не только в нерабочее время», — отметил собеседник издания.

В феврале Владислав Лисовец также назвал одежду в стиле 2000-х годов трендом весны. Кроме того, он посоветовал обратить внимание на мини-юбки и короткие шорты и отметил, что особенно актуальным окажется открытое тело.

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      Алина Гостева
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