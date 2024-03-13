Лолита назвала вызывающую у нее тошноту песню

Певица Лолита заявила, что песня «На Титанике» вызывает у нее тошноту

Певица Лолита Милявская назвала собственную песню, которая вызывает у нее тошноту. Об этом пишет издание «Страсти».

По словам исполнительницы, ей является композиция «На Титанике». «Вот единственная песня, от которой меня уже тошнит. Да простят меня стримы, которые в этом году стали единственной моей зарплатой. И спасибо огромное, но от "Титаника" тошнит, реально», — заявила она на пресс-завтраке телеканала МУЗ-ТВ.

Ранее Лолита высказалась о своем возвращении на сцену после «голой вечеринки» блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Она призналась, что столкнулась с трудностями после «отмены».