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14:14, 13 марта 2024Культура

Лолита назвала вызывающую у нее тошноту песню

Певица Лолита заявила, что песня «На Титанике» вызывает у нее тошноту

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская назвала собственную песню, которая вызывает у нее тошноту. Об этом пишет издание «Страсти».

По словам исполнительницы, ей является композиция «На Титанике». «Вот единственная песня, от которой меня уже тошнит. Да простят меня стримы, которые в этом году стали единственной моей зарплатой. И спасибо огромное, но от "Титаника" тошнит, реально», — заявила она на пресс-завтраке телеканала МУЗ-ТВ.

Ранее Лолита высказалась о своем возвращении на сцену после «голой вечеринки» блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Она призналась, что столкнулась с трудностями после «отмены».

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