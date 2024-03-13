МИД не подтвердил причастность Финляндии и Эстонии к атакам БПЛА по Ленобласти

МИД: данных о причастности Финляндии и Эстонии к атакам БПЛА по Ленобласти нет

МИД РФ не располагает информацией о причастности Финляндии и Эстонии к атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С таким заявлением выступила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на Youtube.

«Я их не отрицаю, но у меня таких данных на данный момент нет», — отметила дипломат, добавив, что не располагает «такими данными».

Ранее 13 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Ростовской, Ленинградской и Нижегородской областях. В двух случаях из трех работа предприятий была нарушена, в том числе на Новошахтинском заводе остановлены технологические процессы.