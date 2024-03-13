Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки в Белгородской области

Минобороны отчиталось о пресечении попытки атаки БПЛА в Белгородской области

Киев попытался совершить очередную атаку по российским объектам. О пресечении атаки журналистам сообщили в Минобороны России.

«13 марта около 12:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород двумя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что одно из устройств врезалось в многоквартирный дом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.