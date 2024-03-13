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13:25, 13 марта 2024Россия

Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки в Белгородской области

Минобороны отчиталось о пресечении попытки атаки БПЛА в Белгородской области

Фото: РИА Новости

Киев попытался совершить очередную атаку по российским объектам. О пресечении атаки журналистам сообщили в Минобороны России.

«13 марта около 12:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области.

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