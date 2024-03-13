На Украине предложили понизить ответственность на незаконное владение оружием

В Верховной Раде предложили декриминализировать незаконное владение оружием

В Верховной Раде Украины предложили декриминализировать статью об ответственности за незаконное производство и владение оружием. Законопроект зарегистрирован на сайте парламента.

Ответственность предлагается понизить с уголовной до административной и ввести штрафы от 850 до 1700 гривен (примерно от двух до четырех тысяч рублей) с конфискацией оружия или без конфискации за первое правонарушение.

За повторное совершение правонарушения в течение года будет грозить штраф от 2550 до 5100 гривен.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в Верховную Раду могут внести законопроект, разрешающий мобилизацию осужденных. По его словам, тысячи осужденных и отбывающих наказание хотят идти в украинские войска.