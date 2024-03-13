Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:55, 13 марта 2024Бывший СССР

На Украине предложили понизить ответственность на незаконное владение оружием

В Верховной Раде предложили декриминализировать незаконное владение оружием

Фото: Yuriy Rylchuk / Reuters

В Верховной Раде Украины предложили декриминализировать статью об ответственности за незаконное производство и владение оружием. Законопроект зарегистрирован на сайте парламента.

Ответственность предлагается понизить с уголовной до административной и ввести штрафы от 850 до 1700 гривен (примерно от двух до четырех тысяч рублей) с конфискацией оружия или без конфискации за первое правонарушение.

За повторное совершение правонарушения в течение года будет грозить штраф от 2550 до 5100 гривен.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в Верховную Раду могут внести законопроект, разрешающий мобилизацию осужденных. По его словам, тысячи осужденных и отбывающих наказание хотят идти в украинские войска.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты детали последнего доклада экипажа Ил-76, упавшего под Иваново. О чем говорили пилоты?

      Россиянам покажут сериал о малоизвестных событиях в СССР

      Лолита назвала вызывающую у нее тошноту песню

      Вероятность подорожания биткоина до 100 тысяч долларов оценили

      Патриарх Кирилл определил преподобного Пимена Угрешского покровителем ФСИН

      В Запорожской области рассказали о превентивных ударах по обороне ВСУ

      В «Спартаке» ответили на вопрос о возвращении задержанного в Дубае легионера

      Доходы России от госкомпаний резко упали

      В России появятся новые монеты

      Бывший муж Пугачевой ответил на вопрос о прощении певицы россиянами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше