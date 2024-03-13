Сбер рассказал об эффекте от сотрудничества с исследовательскими центрами ИИ

Экономический эффект Сбера от работы с центрами ИИ превысил миллиард рублей

Инвестиции Сбера в индустриальное партнерство с исследовательскими центрами искусственного интеллекта — Сколтехом, ВШЭ и МФТИ — составили 700 миллионов рублей за 2021-2023 годы. А достигнутый подтвержденный эффект для Сбера составляет 1,1 миллиарда рублей. До конца года Сбер ожидает увеличения эффекта по мере внедрения результатов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках «Дня искусственного интеллекта» на выставке-форуме «Россия».

«Сбер с научными коллективами центров AI ищет подходы к решению актуальных задач высокотехнологичного бизнеса, конкурирующего на самом высоком мировом уровне с лучшими бигтехами мира. Это сотрудничество даёт нам конкурентные преимущества в предоставлении ценности нашим клиентам, а университеты получают возможность постоянно развивать свои компетенции, создавать и передавать новые знания, полученные в ходе решения современных вызовов в области искусственного интеллекта», — сказал Ведяхин.

В центрах ИИ — Сколтехе, ВШЭ и МФТИ — над проектами банка работает более 500 человек, включая 220 кандидатов и докторов наук и более 100 аспирантов. В конце 2023 года Сбер стал индустриальным партнером еще четырех центров ИИ: НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Самарского университета им. академика С. П. Королева, Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и Новосибирского государственного университета.

