Названо время выхода большого интервью Путина

Большое интервью Путина Киселеву выйдет на России 1 13 марта в 10:00

Большое интервью президента России Владимира Путина телеведущему и журналисту Дмитрию Киселеву выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» и ресурсах РИА Новости в среду, 13 марта, в 10:00, назвало время агентство.

Ранее телеведущий Дмитрий Киселев проанонсировал большое интервью Владимира Путина. По его словам, глава государства планирует «дать оценки новым угрозам со стороны стран Запада» и «расставить все точки над i».

29 февраля Путин огласил в Гостином Дворе рекордное по длительности послание Федеральному собранию, продолжительность которого составила 2 часа 6 минут. Предыдущий рекорд — 1 час 55 минут — был установлен в 2018 году.