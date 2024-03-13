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04:01, 13 марта 2024Интернет и СМИ

Обнаруженная в цветочном горшке неожиданная находка озадачила пользователей сети

Фото: Rainer Jensen / Globallookpress.com

Пользователь Reddit с ником MickyTingy опубликовал фото необычной находки, обнаруженной им в цветочном горшке. Пользователей сети озадачил предмет, на который наткнулся мужчина.

Мужчина опубликовал фото, на котором можно увидеть, что в цветочном горшке, стоящем на земле, закопано яйцо. Пользователь уточнил, что горшок находится в саду. «Я не держу кур, поэтому мне интересно, как оно туда попало», — подписал он снимок.

Пользователи удивились неожиданной находке мужчины. Некоторые из них предположили, что он мог обнаружить пасхальные яйца, давно закопанные его детьми. Однако автор публикации раскрыл, что позднее разбил яйцо. Оно оказалось свежим и сырым.

Другие комментаторы выдвинули версию о том, что яйцо могла закопать в горшке лиса. По их словам, хищники воруют их у кур и прячут, чтобы впоследствии съесть. «Кто-то решил вырастить яичное дерево», «Если у вас есть дети или внуки, то это могли сделать они. Очевидно же, что они хотели вырастить курицу», — поиронизировали другие читатели портала.

Ранее мужчина опубликовал рентгеновский снимок своей челюсти. Пользователи отметили на нем необычную деталь, озадачившую и рассмешившую их. Они предположили, что во рту автора публикации поселился Владимир Ленин.

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