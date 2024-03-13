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07:05, 13 марта 2024Россия

Очевидица описала момент крушения Ил-76 под Иваново

Очевидица крушения Ил-76 под Иваново сообщила о сильном взрыве

Фото: vk.com / podslushano_ivanovo / Global Look Press

Очевидица крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области описала момент его падения. Слова местной жительницы, директора сельского магазина «Магнит» Натальи Опарышевой приводит РИА Новости.

Россиянка находилась в магазине, когда услышала взрыв — после него в магазин начали забегать люди, которые тоже сообщали о громком звуке. В частности, в торговую точку заходили дети, которые рассказывали, что в момент взрыва они выходили из школы.

«Когда мы все вышли на улицу, то увидели клубы черного дыма вдалеке, буквально в двух километрах», — рассказала женщина.

Военно-транспортный самолет потерпел крушение 12 марта — это произошло при взлете. Ил-76 выполнял плановый полет, на его борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Об их судьбе официально не сообщалось. Министерство обороны назвало причиной крушения пожар в одном из двигателей при взлете самолета.

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      Анастасия Шейкина
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