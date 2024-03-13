Путин оценил работу правительства Мишустина

Путин о смене правительства Мишустина: кабмин работает вполне удовлетворительно

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости заявил, что сейчас говорить некорректно, сохранится ли в случае его победы на выборах правительство премьер-министра Михаила Мишустина.

Глава государства пояснил, что говорить о смене правительства нужно говорить после президентских выборов и подсчета голосов.

«Но в целом правительство работает, как мы видим, результаты же очевидные, это объективные данные, работает вполне удовлетворительно», — дал оценку Путин.

Правительство Михаила Мишустина было сформировано в январе 2020 года после отставки кабинета министров Дмитрия Медведева.

12 марта телеведущий Дмитрий Киселев проанонсировал большое интервью Владимира Путина. По его словам, глава государства планирует «дать оценки новым угрозам со стороны стран Запада» и «расставить все точки над i».