Путин рассказал о развитии ядерных сил США

Путин: развитие ядерных сил в США не означает готовность страны развязать войну

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» рассказал о развитии ядерных сил США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они сейчас ставят задачи повысить вот эту современность, новизну, соответствующий план у них есть. Мы тоже об этом знаем. Они развивают все свои компоненты. Мы тоже», — подчеркнул российский лидер.

Однако, по словам главы государства, это не означает, что Соединенные Штаты готовы завтра развязать ядерную войну.

Ранее Путин заявил, что необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции не было никогда.

Также в ходе интервью политик не исключил, что Россия проведет ядерные испытания в случае, если понадобятся такие ответные меры на действия США.