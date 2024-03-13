Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:48, 13 марта 2024Россия

Путин рассказал о развитии ядерных сил США

Путин: развитие ядерных сил в США не означает готовность страны развязать войну
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» рассказал о развитии ядерных сил США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они сейчас ставят задачи повысить вот эту современность, новизну, соответствующий план у них есть. Мы тоже об этом знаем. Они развивают все свои компоненты. Мы тоже», — подчеркнул российский лидер.

Однако, по словам главы государства, это не означает, что Соединенные Штаты готовы завтра развязать ядерную войну.

Ранее Путин заявил, что необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции не было никогда.

Также в ходе интервью политик не исключил, что Россия проведет ядерные испытания в случае, если понадобятся такие ответные меры на действия США.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о готовности России к ядерной войне

      Во Франции подняли вопрос о последствиях утечки разговора немецких генералов

      Россияне бросились скупать один вид товаров

      Россиянам развеяли миф о чистке организма

      Путин заявил о невмешательстве России в ход выборов в США

      Путин раскрыл последствия ввода польских войск на Украину

      Путин заявил об отсутствии планов раскалывать Запад

      Путин рассказал о развитии ядерных сил США

      Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине

      Путин рассказал о бессилии Запада перед единством российского народа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше