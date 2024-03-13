Путин вспомнил разговор с Ельциным о выборах президента

Путин: когда Ельцин предложил участвовать в выборах, я сказал, что не готов

Президент России Владимир Путин вспомнил, как уже уходящий с поста главы государства Борис Ельцин предложил ему баллотироваться в президенты. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

Путин вспомнил, как он сказал Ельцину, что не готов выдвинуть свою кандидатуру на выборы. По словам главы государства, если можно было бы вернуться назад в это время, его ответ был бы тем же.

«Вопрос был задан в то время, в том контексте историческом и экономическом, в котором находилась страна, в том внутриполитическом положении с точки зрения внутренней безопасности. И все это вместе побудило меня к тому ответу, который я дал: "Я к этому не готов"», — пояснил президент.

Путин подчеркнул, что он так ответил на предложение Ельцина не из-за страха перед чем-либо, а из-за масштаба задач, которые стояли перед будущим руководителем страны. Ответ на вопрос о президентстве был искренним, сказал глава государства, добавив, что он не был уверен в том, что сможет решить все стоящие перед ним проблемы.

Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил об отставке и назначил исполняющим обязанности президента тогдашнего премьер-министра, бывшего директора ФСБ Владимира Путина.