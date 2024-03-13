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05:55, 13 марта 2024Мир

Путин заявил об отсутствии планов раскалывать Запад

Путин: Россия не планировала заниматься расколами на Западе, они сами справятся

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Страны Запада самостоятельно справляются с расколом своей коалиции, Россия что-либо делать ради этой цели не планирует. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, передает РИА Новости.

Во время беседы глава государства затронул тему противоречий, которые возникли между лидерами западных стран.

«Мы не собираемся там заниматься расколами, это они сами с блеском сделают. Но мы будем, безусловно, добиваться соблюдения наших интересов», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин рассказал о бессилии Запада, желавшего в ходе украинского конфликта покончить с Россией, перед единством российского народа и растущими возможностями Вооруженных сил страны. Это произошло даже несмотря на помощь «всесильных» США, добавил президент.

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      Александра Синицына
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