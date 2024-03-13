Россияне провели сутки в аэропорту в ожидании вылета в Египет

Вылет самолета из Нижнего Новгорода в Шарм-эш-Шейх задержали на сутки

В аэропорту Нижнего Новгорода задержали на сутки вылет самолета, следующего в египетский Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что россияне провели в ожидании отправки лайнера 24 часа. «Сначала не было сотрудника, кто выпустит борт, потом сказали, что якобы самолет неисправен», — заявил один из пассажиров.

Борт отправился в Египет в 3:00 13 марта.

Ранее стало известно, что часть самолетов, следующих из России в Египет, будут летать с пересадкой в турецкой Анталье. Уточняется, что прямые рейсы Air Cairo были заменены на перелеты через Турцию по техническим причинам.