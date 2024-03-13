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09:40, 13 марта 2024Ценности

Самбурская показала фигуру в кожаном топе с глубоким декольте

Актриса Настасья Самбурская показала грудь в кожаном топе с глубоким декольте
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала фигуру в откровенно образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

37-летняя звезда сериала «Универ» предстала перед фотографами в студии в наряде, состоящем из черного кожаного топа на тонких бретелях с глубоким декольте. При этом она продемонстрировала частично оголенную грудь. Кроме того, артистка примерила мини-юбку с декоративными нитями и колготки в сетку.

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Вдобавок стилисты сделали Самбурской укладку и завили короткие волосы в кудри. Визажисты, в свою очередь, нанесли нейтральный мейкап. Помимо этого, в руке актриса держала большой воздушный шар в виде сердца. В качестве аксессуаров она выбрала серьги и кольца.

В марте Самбурская также показала лицо без макияжа в день своего 37-летия. Звезда сериала «Универ» предстала на размещенных кадрах в черной блузке с белым принтом «горох». При этом она отказалась от косметики.

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      Екатерина Ештокина
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