Украинский беспилотник упал и взорвался в российском частном секторе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке БПЛА на село Гостищево

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал и взорвался в частном жилом секторе в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА подверглось село Гостищево – беспилотник противника совершил падение в частном жилом секторе с последующей детонацией», — пояснил губернатор.

Пострадавших, по словам главы области, нет. Взрыв разрушил хозпостройку в одном частном домовладении. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

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