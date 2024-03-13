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20:13, 13 марта 2024Россия

Украинский беспилотник упал и взорвался в российском частном секторе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке БПЛА на село Гостищево

Фото: Leah Millis / Reuters

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал и взорвался в частном жилом секторе в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА подверглось село Гостищево – беспилотник противника совершил падение в частном жилом секторе с последующей детонацией», — пояснил губернатор.

Пострадавших, по словам главы области, нет. Взрыв разрушил хозпостройку в одном частном домовладении. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

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В ночь на 12 марта на территорию региона сразу по трем направлениям — в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшина — попыталась прорваться диверсионно-разведывательная группа. Российские войска отразили атаку.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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