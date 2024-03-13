В ДНР допустили скорую смену позиции Зеленского по переговорам с Россией

Депутат Плетень: Зеленский вскоре будет вынужден сменить позицию по переговорам

Депутат Народного совета ДНР Дмитрий Плетень допустил, что Владимир Зеленский вскоре будет вынужден сменить позицию по переговорам с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«В ближайшем будущем, причем очень ближайшем, Украина будет вынуждена идти на мирные переговоры с Россией», — отметил парламентарий.

Он добавил, что в противном случае сменят самого Зеленского. Плетень уверен, что США и Европа готовы запустить мирный процесс, чтобы заморозить конфликт. Им необходима передышка для настройки своего военно-промышленного комплекса.

Депутат заявил, что третьих минских соглашений уже не будет. «Таковы новые реалии», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной. Он также высказался о возможности «честного договора» с Западом и сообщил, какие гарантии необходимы Москве.

