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18:37, 13 марта 2024Бывший СССР

В Эстонии предостерегли россиян от возвращения на родину в период выборов

Delfi: в Эстонии предостерегли россиян от возвращения на родину в период выборов

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Живущие в Эстонии россияне не должны возвращаться на родину в период проведения выборов президента страны. Об этом заявил глава Бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрик Пургель в интервью Delfi.

Пургель рекомендовал проживающим в стране россиянам не пересекать границу с Россией в дни выборов, особенно с целью голосования. Он предупредил о возможных задержках при пересечении пунктов пропуска.

«Полиция будет очень тщательно проверять пересекающих границу, а любое использование недопустимой в Эстонии символики запрещено», — заявил эстонский пограничник. Он подчеркнул, что в приграничном районе Ида-Вирумаа проживает 35 тысяч россиян, и их желание пересечь границу может сказаться на работе пропускных пунктов.

Ранее представитель МВД Таллина Рааво Ярва заявил об отказе от идеи проверять голосующих на выборах россиян. По его словам, Департамент полиции и погранохраны не планирует особой деятельности.

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      Юрий Леонов
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