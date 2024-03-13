В Эстонии предостерегли россиян от возвращения на родину в период выборов

Delfi: в Эстонии предостерегли россиян от возвращения на родину в период выборов

Живущие в Эстонии россияне не должны возвращаться на родину в период проведения выборов президента страны. Об этом заявил глава Бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрик Пургель в интервью Delfi.

Пургель рекомендовал проживающим в стране россиянам не пересекать границу с Россией в дни выборов, особенно с целью голосования. Он предупредил о возможных задержках при пересечении пунктов пропуска.

«Полиция будет очень тщательно проверять пересекающих границу, а любое использование недопустимой в Эстонии символики запрещено», — заявил эстонский пограничник. Он подчеркнул, что в приграничном районе Ида-Вирумаа проживает 35 тысяч россиян, и их желание пересечь границу может сказаться на работе пропускных пунктов.

Ранее представитель МВД Таллина Рааво Ярва заявил об отказе от идеи проверять голосующих на выборах россиян. По его словам, Департамент полиции и погранохраны не планирует особой деятельности.