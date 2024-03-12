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18:52, 12 марта 2024Бывший СССР

В Эстонии отказались от идеи проверять голосующих на выборах россиян

МВД Эстонии отказалось от идеи проверять голосующих в посольстве россиян
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Pavel Golovkin / AP

В Эстонии отказались от идеи проверять права на пребывание в стране у россиян, голосующих в посольстве на выборах президента России. Об этом в беседе с Delfi.ee заявил представитель МВД Таллина Рааво Ярва.

«Патруль у здания посольства России действительно будет усилен для обеспечения безопасности людей. В целом же, Департамент полиции и погранохраны не планирует особой деятельности в этот день», — цитирует издание представителя силового ведомства.

О намерении властей Латвии организовать проверки россиян у дипломатического представительства России в Риге в день выборов стало известно 11 марта. Глава Госполиции Латвии Армандс Рукс заявил, что силовые ведомства будут работать в усиленном режиме, отслеживая факты возможного одобрения политики российских властей.

Ранее инициативу МВД Латвии прокомментировали в МИД России. Дипломатическое ведомство назвало действия властей прибалтийских республик попыткой запугать россиян.

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      Глеб Палехов
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