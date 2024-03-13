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04:55, 13 марта 2024Россия

В Курской области ПВО сбила три беспилотника

Губернатор Старовойт: в Курской области ПВО сбила три беспилотника

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотника в Курском районе. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Силами ПВО в Курском районе сбито 3 украинских БПЛА», — подчеркнул губернатор российского региона.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили крышу поликлиники №6 в Курске. Пациентов из реанимации соседнего здания стационара эвакуировали в медучреждения, другие пациенты и персонал были доставлены в безопасное место. Вечером учреждение возобновило свою работу.

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      Марина Совина
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