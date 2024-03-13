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11:46, 13 марта 2024Культура

В Москве пройдет акустический фестиваль с Умкой и вокалисткой «Хадн дадн»

Фестиваль акустической музыки «Акустник» состоится в Москве 17 марта

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В московском клубе «Склад №3» 17 марта состоится фестиваль акустической музыки «Акустник». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С акустическими версиями своих песен выступят Умка (Аня Герасимова) и Варвара Краминова, известная как вокалистка коллективов «Хадн дадн» и «Созвездие Отрезок». Также на сцене появятся психоделическая рок-группа «Шаййм», нео-бард Дорогой Сережа (лидер «Всадники ЖКХ» Сергей Голиков) и музыканты Федя Фокин и Оля Котрелева.

Отмечается, что это уже второй «Акустник» — первый фестиваль акустической музыки прошел на «Складе №3» в марте 2023 года.

Концерт начнется в 18:00. Билеты можно приобрести на сайте мероприятия.

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      Евгений Шульгин
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